Ексфутболіста АПЛ витягли живим з-під завалів після землетрусу в Туреччині
Ганського футболіста Крістіана Атсу витягли живим з-під завалів будинку, який був зруйнований внаслідок потужного землетрусу в Туреччині
Про це заявив прессекретар нинішнього клубу гравця "Хатайспору" Мустафа Озат, повідомляє CNN Turk.
За його словами, Атсу залишився живий після того, як його будинок завалився внаслідок землетрусу.
"Атсу було поранено, його винесли зі зруйнованого будинку. Наш спортивний директор Танер Савут, на жаль, досі перебуває під завалами. Хатай сильно постраждав. Ми наближаємося до кінця цих жахливих годин", - розповів Озат.
31-річний Крістіан Атсу належав "Челсі" та відомий завдяки виступам за англійські "Ньюкасл", "Евертон" та "Борнмут", Також він грав за португальський "Порту" та іспанську "Малагу".
- 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два землетруси магнітудою понад 7 балів.
- Станом на ранок 7 лютого землетрус забрав життя понад 4,2 тис. людей.
- За оцінками ВООЗ, кількість жертв впродовж тижня може збільшитися увосьмеро.
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