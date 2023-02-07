Про це заявив прессекретар нинішнього клубу гравця "Хатайспору" Мустафа Озат, повідомляє CNN Turk.

За його словами, Атсу залишився живий після того, як його будинок завалився внаслідок землетрусу.

"Атсу було поранено, його винесли зі зруйнованого будинку. Наш спортивний директор Танер Савут, на жаль, досі перебуває під завалами. Хатай сильно постраждав. Ми наближаємося до кінця цих жахливих годин", - розповів Озат.

31-річний Крістіан Атсу належав "Челсі" та відомий завдяки виступам за англійські "Ньюкасл", "Евертон" та "Борнмут", Також він грав за португальський "Порту" та іспанську "Малагу".