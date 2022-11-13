Ексфутболіста "Баварії" засудили до смертної кари в Ірані
Колишнього форварда німецької "Баварії" Алі Даеї засудили до страти за підтримку антиурядових протестів у Ірані
Про це повідомляє report.az.
Даеї затримали в Ірані наприкінці жовтня та невдовзі засудили до смертної кари. Футболіста звинуватили у підтримці акцій протесту, які охопили країну. Масові заворушення проти режиму спалахнули після загибелі 22-річної Махсі Аміні, яку схопили та побили до смерті силовики за неправильне носіння хіджабу.
53-річний Алі Даеї грав за німецькі "Баварію", "Герту" та "Армінію". Він провів 149 матчів та забив 109 голів за збірну Ірану. За результативністю в національних командах він поступається лише португальцю Кріштіану Роналду, на рахунку якого 117 м'ячів.
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23 вересня США ввели санкції проти силовиків Ірану за вбивство Махси Аміні через неправильне носіння хіджабу та придушення протестів, що виникли після цього.
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