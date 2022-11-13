Про це повідомляє report.az.

Даеї затримали в Ірані наприкінці жовтня та невдовзі засудили до смертної кари. Футболіста звинуватили у підтримці акцій протесту, які охопили країну. Масові заворушення проти режиму спалахнули після загибелі 22-річної Махсі Аміні, яку схопили та побили до смерті силовики за неправильне носіння хіджабу.

53-річний Алі Даеї грав за німецькі "Баварію", "Герту" та "Армінію". Він провів 149 матчів та забив 109 голів за збірну Ірану. За результативністю в національних командах він поступається лише португальцю Кріштіану Роналду, на рахунку якого 117 м'ячів.

23 вересня США ввели санкції проти силовиків Ірану за вбивство Махси Аміні через неправильне носіння хіджабу та придушення протестів, що виникли після цього.

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