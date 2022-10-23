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Війна з Росією: хроніка
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Ексголова Роскосмосу Дмитро Рогозін приїхав в окупований Донецьк

23 жовтня, 2022 неділя
13:11
війна з Росією Дмитро Рогозін

Ексвіцепрем'єр РФ та ексголова держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін вчинив злочин, про який сам і розповів – незаконно перетнув державний кордон України

Про свою поїздку російський політик повідомив у телеграм.

Рогозін відзначив, що привіз зимове обмундирування для місцевих окупантів.

Відзначимо, що раніше ряд джерел повідомляли, що Дмитро Рогозін може бути призначений "куратором" тимчасово окупованих частин Херсонської, Луганської, Донецької і Запорізької областей.

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