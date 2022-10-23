Ексголова Роскосмосу Дмитро Рогозін приїхав в окупований Донецьк
Ексвіцепрем'єр РФ та ексголова держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін вчинив злочин, про який сам і розповів – незаконно перетнув державний кордон України
Про свою поїздку російський політик повідомив у телеграм.
Рогозін відзначив, що привіз зимове обмундирування для місцевих окупантів.
Відзначимо, що раніше ряд джерел повідомляли, що Дмитро Рогозін може бути призначений "куратором" тимчасово окупованих частин Херсонської, Луганської, Донецької і Запорізької областей.
- Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували 400 окупантів, 14 артилерійських систем та 21 крилату ракету
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе