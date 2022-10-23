Ексголова Роскосмосу Дмитро Рогозін приїхав в окупований Донецьк

Про свою поїздку російський політик повідомив у телеграм.

Рогозін відзначив, що привіз зимове обмундирування для місцевих окупантів.

Відзначимо, що раніше ряд джерел повідомляли, що Дмитро Рогозін може бути призначений "куратором" тимчасово окупованих частин Херсонської, Луганської, Донецької і Запорізької областей.

Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували 400 окупантів, 14 артилерійських систем та 21 крилату ракету

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