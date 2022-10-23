За добу ЗСУ ліквідували 400 окупантів, 14 артилерійських систем та 21 крилату ракету

Про це йдеться у звіті Генштабу за 23 жовтня: особового складу – 67470 (+400) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2584 (+5) од;

бойових броньованих машин ‒ 5284 (+18) од;

артилерійських систем – 1667 (+14) од;

РСЗВ– 374 (+1) од;

засоби ППО ‒ 189 (+0) од;

літаків – 270 (+0) од;

гелікоптерів – 245 (+2) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20) ;

крилаті ракети ‒ 350 (+21) ;

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4039 (+18) од;

спеціальна техніка ‒ 148 (+0).

Остаточні дані уточнюються.

Нагадаємо, у Новій Каховці та на Запоріжжі ЗСУ ліквідували 250 окупантів та десятки одиниць техніки

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