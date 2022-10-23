За добу ЗСУ ліквідували 400 окупантів, 14 артилерійських систем та 21 крилату ракету
З 24 лютого по 23 жовтня ЗСУ знищили орієнтовно 67470 окупантів та тисячі одиниць різної військової техніки противника
Про це йдеться у звіті Генштабу за 23 жовтня:особового складу – 67470 (+400) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2584 (+5) од;
бойових броньованих машин ‒ 5284 (+18) од;
артилерійських систем – 1667 (+14) од;
РСЗВ– 374 (+1) од;
засоби ППО ‒ 189 (+0) од;
літаків – 270 (+0) од;
гелікоптерів – 245 (+2) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20) ;
крилаті ракети ‒ 350 (+21) ;
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 4039 (+18) од;
спеціальна техніка ‒ 148 (+0).
Остаточні дані уточнюються.
- Нагадаємо, у Новій Каховці та на Запоріжжі ЗСУ ліквідували 250 окупантів та десятки одиниць техніки
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