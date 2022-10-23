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Генштаб: у Новій Каховці та на Запоріжжі ЗСУ ліквідували 250 окупантів та десятки одиниць техніки

23 жовтня, 2022 неділя
07:37
війна з Росією гаубиця FH-70

У Генеральному штабі уточнили дані знищення особового складу та техніки противника за попередні дні

Як пишуть у Генштабі, мова йде про два напрямки:

  • у Новій Каховці Херсонської області, в результаті ураження місця дислокації загарбників, знищено 6 одиниць озброєння та військової техніки та до 150 військовослужбовців поранено;
  • у Запорізькій області знищено 5 одиниць озброєння та військової техніки та близько 100 військовослужбовців поранено. Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється.

Також там додали, що Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів.  

"Підтверджено ураження 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52 та 3 БпЛА "Орлан", - відзначають у ЗСУ.

Військовослужбовці ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п’ять інших важливих об’єктів ворога, включаючи одну радіолокаційну станцію.

  • Нагадаємо, ЗСУ знищили 4 склади з боєприпасами на Миколаївщині та Херсонщині
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