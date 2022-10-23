ЗСУ знищили 4 склади з боєприпасами на Миколаївщині та Херсонщині
На південному фронті ЗСУ знищили 4 склади з боєприпасами у Первомайському та Бериславському районах
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження озброєння та техніки, живої сили та системах ППО. Ракетні та артилерійські підрозділи виконали понад 200 вогневих завдань.
За добу, 22 жовтня, на південному фронті ліквідовано 47 рашистів. Відомо про знищення 2 танків, РСЗВ "Град", протитанковий ракетний комплекс і 16 одиниць автобронетанкової техніки.
Також знищено 4 склади з боєприпасами у Первомайському (Миколаївська область) та Бериславському (Херсонщина) районах.
Пошкоджено самохідну крупнокаліберну гаубицю "Мста-С" та 3 одиниці автобронетехніки.
- У суботу, 22 жовтня, українська артилерія вдарила по пункту управління росіян на окупованій території, а ППО збила російський гелікоптер.
- В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що росіяни намагаються втриматись на Херсонщині попри обмежену логістику, деморалізацію та евакуацію керівного складу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе