ЗСУ знищили 4 склади з боєприпасами на Миколаївщині та Херсонщині

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження озброєння та техніки, живої сили та системах ППО. Ракетні та артилерійські підрозділи виконали понад 200 вогневих завдань.

За добу, 22 жовтня, на південному фронті ліквідовано 47 рашистів. Відомо про знищення 2 танків, РСЗВ "Град", протитанковий ракетний комплекс і 16 одиниць автобронетанкової техніки.

Також знищено 4 склади з боєприпасами у Первомайському (Миколаївська область) та Бериславському (Херсонщина) районах.

Пошкоджено самохідну крупнокаліберну гаубицю "Мста-С" та 3 одиниці автобронетехніки.

У суботу, 22 жовтня, українська артилерія вдарила по пункту управління росіян на окупованій території, а ППО збила російський гелікоптер.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що росіяни намагаються втриматись на Херсонщині попри обмежену логістику, деморалізацію та евакуацію керівного складу.

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