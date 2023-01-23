Рішення ухвалили під час засідання 23 січня, передає із зали суду кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Суддя наголосив, що клопотання прокурора про тримання під вартою ексголови Нафтогазу Андрія Коболєва залишити без задоволення.

Повний текст ухвали оприлюднять 30 січня.

Варто зазначити, що НАБУ та САП просили суд застосувати до Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 365 млн гривень.

У травні 2018 року всупереч вимогам законодавства Коболєв як очільник Нафтогазу видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн за перемогу над Газпромом у Стокгольмському арбітражі. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери чи плати" за період 2012-2017 років у розмірі $56 млрд.

У 2018-19 роках Стокгольмський арбітраж за результатами двох спорів між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, відповідно до яких Газпром мав доплатити НАК $2,56 млрд.

1 лютого 2022 року Державне бюро розслідувань провело обшуки в ексголови Нафтогазу Андрія Коболєва та в офісі Укртрансгазу у справі щодо відчуження газу на 2,2 млрд грн (~$78 млн за тодішнім курсом; нині це 3,2 млрд грн) у 2020 році.

19 січня представники НАБУ й САП повідомили Коболєву про підозру.

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