Ексголову КСУ Тупицького, який незаконно втік за кордон, знову помітили у Відні. Фото

Фото у Facebook поширив журналіст Михайло Ткач.



"Відсторонений голова КСУ Тупицький продовжує жити у Відні. Штефанс-плац. Сьогодні. P.S. Спортивки гуд", - прокоментував фото Ткач.



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Олександру Тупицькому 59 років, відтак він не мав права покидати територію України у період воєнного стану.



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Нагадаємо, 28 грудня Офіс генпрокурора скерував президенту України Володимиру Зеленському клопотання про відсторонення Олександра Тупицького з посади голови Конституційного суду терміном на два місяці.

29 грудня після засідання РНБО президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді на 2 місяці

У травні 2021 року слідчі ДБР скерували до суду обвинувальний акт стосовно Олександра Тупицького. Його звинувачують у підкупі свідків.

8 квітня стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом незаконної втечі за кордон ексголови Конституційного суду України Олександра Тупицького.

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