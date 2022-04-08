Ексголову КСУ Тупицького, який незаконно втік за кордон, знову помітили у Відні. Фото
У столиці Австрії Відні знову сфотографували ексголову КСУ Олександра Тупицького, який незаконно покинув Україну
Фото у Facebook поширив журналіст Михайло Ткач.
"Відсторонений голова КСУ Тупицький продовжує жити у Відні. Штефанс-плац. Сьогодні. P.S. Спортивки гуд", - прокоментував фото Ткач.
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Олександру Тупицькому 59 років, відтак він не мав права покидати територію України у період воєнного стану.
Фото:
- Нагадаємо, 28 грудня Офіс генпрокурора скерував президенту України Володимиру Зеленському клопотання про відсторонення Олександра Тупицького з посади голови Конституційного суду терміном на два місяці.
- 29 грудня після засідання РНБО президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді на 2 місяці
- У травні 2021 року слідчі ДБР скерували до суду обвинувальний акт стосовно Олександра Тупицького. Його звинувачують у підкупі свідків.
- 8 квітня стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом незаконної втечі за кордон ексголови Конституційного суду України Олександра Тупицького.
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