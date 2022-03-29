Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький втік у Відень, - Схеми
У столиці Австрії Тупицького побачили та сфотографували 24 березня
Про це повідомляють журналісти проєкту "Схеми".
"17 березня його родина (дружина Ольга та двоє дітей) виїхали на автомобілі BMW з України. Сам Тупицький офіційно кордон не перетинав. Останні дані по перетин ним кордону – це приліт з Туреччини 22 лютого", - йдеться у повідомленні.
Проте журналісти оприлюднили фото зроблені, за їхніми твердженням, у Відні 24 березня, біля готелю Stefanie.
Також вони відзначають, що Тупицькому 59 років, відтак він не мав права покидати територію України у період воєнного стану.
- Нагадаємо, 28 грудня Офіс генпрокурора скерував президенту України Володимиру Зеленському клопотання про відсторонення Олександра Тупицького з посади голови Конституційного суду терміном на два місяці.
- 29 грудня після засідання РНБО президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді на 2 місяці
- У травні 2021 року слідчі ДБР скерували до суду обвинувальний акт стосовно Олександра Тупицького. Його звинувачують у підкупі свідків.
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