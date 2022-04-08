ДБР розслідує незаконну втечу за кордон ексголови КСУ Олександра Тупицького
Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом незаконної втечі за кордон ексголови Конституційного суду України Олександра Тупицького
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом організації співробітниками правоохоронних органів та цивільними особами незаконного переправлення через кордон екссудді та колишнього Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького", – йдеться в повідомленні.
У ході досудового розслідування слідчі встановили, що Тупицький виїхав з України без проходження передбаченого законодавством прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон. ДБР зафіксувало перебування Тупицького в Австрії у центрі Відня поруч із автомобілем, зареєстрованим на дружину.
"Натомість, за інформацією Державної прикордонної служби, у законний спосіб Тупицький державний кордон України не перетинав. Триває слідство у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України", – додають у повідомленні.
Наразі встановлюють всі обставини правопорушення та осіб, які причетні до незаконного переправлення Тупицького через державний кордон.
- Журналісти проєкту "Схеми" зазначали, що 17 березня його родина (дружина Ольга та двоє дітей) виїхали на автомобілі BMW з України. Сам Тупицький офіційно кордон не перетинав. Останні дані по перетин ним кордону – це приліт з Туреччини 22 лютого.
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