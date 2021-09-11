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Ексголову МОЗ Франції судитимуть за непротидію коронавірусу

11 вересня, 2021 субота
12:43
Світ

Агнес Бузин, що заради участі у виборах мера Парижу пішла з посади міністра охорони здоров’я Франції у лютому 2020 року, підпала під офіційне розслідування щодо боротьби з пандемією COVID-19

Прокуратура, яка розслідує недоліки уряду, звинувачує Агнес Бузин в діях, що несли "загрозу життю інших", передає Еспресо.TV.

"Це один із перших у світі випадків, коли міністри стикаються з юридичною відповідальністю за свою реакцію на пандемію", - зазначає з цього приводу ВВС News.

На початку 2020 року Бузин заявляла, що COVID нібито має низький ризик. Але згодом вона казала про те, що знала, що наближається "цунамі".

За словами газети Le Monde, формулювання одного з обвинувачень, які розслідуються відносно ексміністерки, звучить як "була не здатна боротися з катастрофою".

Як пише Le Monde, на початку першої коронавірусної хвилі Бузин висловлювалася щодо "дуже низьких ризиків" великого спалаху захворюваності на COVID. Але в червні 2020 року вона сказала газеті: "Коли я пішла з міністерства, я плакала, бо знала, що наближається хвиля цунамі".

На судовому засіданні в п'ятницю 58-річна жінка сказала, що вітає можливість пояснити себе і "встановити правду", повідомляє агенція AFP.

Вона додала, що не дозволить дискредитувати дії уряду чи її власних, "коли ми зробили так багато для підготовки нашої країни до глобальної кризи охорони здоров'я".

Бузин зайняла посаду міністра охорони здоров’я Франції у травні 2017 року і подала у відставку лише через кілька тижнів після того, як у Франції були підтверджені перші випадки COVID-19.

Минулого року вона програла виборам мера Парижа Анні Ідальго.

Після того, у січні 2021 року  колишня лікарка увійшла до складу команди голови Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедроса Адханома Гебреєсуса.

Наголошується, що чинний міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран також може бути викликаний до тих же суддів протягом найближчих тижнів.


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Франція
розслідування
пандемія
новини Франції
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