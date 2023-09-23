Ексголову Роскосмосу Рогозіна призначили окупаційним сенатором РФ від Запорізької області

Про це інформує російське ЗМІ Коммерсант та Рогозін у telegram.

"Для мене честь захищати інтереси Запорізької області та загалом Новоросії", - написав Рогозін.

Як повідомили співрозмовники Коммерсанта в окупаційній регіональній адміністрації, указ про призначення Рогозіна представником у Раді Федерації РФ підписав так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький. Указ затвердили 23 вересня.