Ексголову Роскосмосу Рогозіна призначили окупаційним сенатором РФ від Запорізької області
Колишнього очільника Роскосмосу Дмитра Рогозіна у суботу, 23 вересня, призначили окупаційним сенатором РФ від тимчасово захопленої частини Запорізької області
Про це інформує російське ЗМІ Коммерсант та Рогозін у telegram.
"Для мене честь захищати інтереси Запорізької області та загалом Новоросії", - написав Рогозін.
Як повідомили співрозмовники Коммерсанта в окупаційній регіональній адміністрації, указ про призначення Рогозіна представником у Раді Федерації РФ підписав так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький. Указ затвердили 23 вересня.
- 21 грудня 2022 року Дмитро Рогозін і так званий глава уряду ДНР Віталій Хоценко дістали поранення в Донецьку після обстрілу ресторану, де вони святкували уродини ексглави Роскосмосу. Рогозіна поранили в сідниці й голову.
- Пізніше стало відомо, що Рогозін також отримав поранення спини та контузію.
- 4 травня колишній гендиректор Роскосмосу Дмитро Рогозін, який вочевидь перебував на фронті, погрожував зупинити контрнаступ ЗСУ тактичною ядерною зброєю. Росіянин розповів, як окупанти збираються давати відсіч кожному з видів зброї, але припустив, що сили будуть нерівними і загарбники не впораються.
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