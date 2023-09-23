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Війна з Росією: хроніка
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Ексголову Роскосмосу Рогозіна призначили окупаційним сенатором РФ від Запорізької області

23 вересня, 2023 субота
18:13
Війна з Росією Дмитро Рогозін

Колишнього очільника Роскосмосу Дмитра Рогозіна у суботу, 23 вересня, призначили окупаційним сенатором РФ від тимчасово захопленої частини Запорізької області

Про це інформує російське ЗМІ Коммерсант та Рогозін у telegram

"Для мене честь захищати інтереси Запорізької області та загалом Новоросії", - написав Рогозін. 

Як повідомили співрозмовники Коммерсанта в окупаційній регіональній адміністрації, указ про призначення Рогозіна представником у Раді Федерації РФ підписав так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький. Указ затвердили 23 вересня. 

  • 21 грудня 2022 року Дмитро Рогозін і так званий глава уряду ДНР Віталій Хоценко дістали поранення в Донецьку після обстрілу ресторану, де вони святкували уродини ексглави Роскосмосу. Рогозіна поранили в сідниці й голову.
  • Пізніше стало відомо, що Рогозін також отримав поранення спини та контузію. 
  • 4 травня колишній гендиректор Роскосмосу Дмитро Рогозін, який вочевидь перебував на фронті, погрожував зупинити контрнаступ ЗСУ тактичною ядерною зброєю. Росіянин розповів, як окупанти збираються давати відсіч кожному з видів зброї, але припустив, що сили будуть нерівними і загарбники не впораються.
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