Про це заявив екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю НВ.

"ATACMS і малі авіаційні бомби, безпілотники Great Eagle - це ті системи, які допоможуть Україні захистити себе і вражати об'єкти, з яких Росія здійснює атаки проти невинних українських людей", - наголосив він.

За словами Ходжеса, союзники України повинні надати нашій державі далекобійну зброю, бо поки що Росія фактично має захищену тилову зону, оскільки в України немає зброї, яка може бити так далеко.

"Але через те, що ми не надали нічого, що било б далі за системи залпового вогню, то ми фактично створили безпечну для росіян зону за межами 90 км. Це фактично створює тил за межами 90 кілометрів. Тому, звичайно, я вважаю, що ми повинні це зробити", - додав він.

2 січня Ходжес заявив, що Україна може повернути окупований Крим до осені за умови отримання обіцяної зброї та збереження західних санкцій проти Росії.

21 січня генерал США у відставці заявив, що Росії не вдасться перехопити ініціативу на фронті навіть у разі захоплення Соледара та Бахмута.

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