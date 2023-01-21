Екскомандувач армії США в Європі Ходжес назвав спосіб протидії ракетним обстрілам Києва
Україна має отримати далекобійну зброю, щоб завдавати ударів по об'єктах, звідки атакує РФ, і захиститись від обстрілів Росії ракетами С-300 та С-400
Про це заявив екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю НВ.
"ATACMS і малі авіаційні бомби, безпілотники Great Eagle - це ті системи, які допоможуть Україні захистити себе і вражати об'єкти, з яких Росія здійснює атаки проти невинних українських людей", - наголосив він.
За словами Ходжеса, союзники України повинні надати нашій державі далекобійну зброю, бо поки що Росія фактично має захищену тилову зону, оскільки в України немає зброї, яка може бити так далеко.
"Але через те, що ми не надали нічого, що било б далі за системи залпового вогню, то ми фактично створили безпечну для росіян зону за межами 90 км. Це фактично створює тил за межами 90 кілометрів. Тому, звичайно, я вважаю, що ми повинні це зробити", - додав він.
- 2 січня Ходжес заявив, що Україна може повернути окупований Крим до осені за умови отримання обіцяної зброї та збереження західних санкцій проти Росії.
- 21 січня генерал США у відставці заявив, що Росії не вдасться перехопити ініціативу на фронті навіть у разі захоплення Соледара та Бахмута.
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