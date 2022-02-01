Екслідер "Шахтаря" перейшов до клубу, в якому "запалював" Ібрагімович

Про це повідомив італійський журналіст Ромео Агресті.

За його інформацією, "Гелаксі" орендував Дугласа Косту в бразильського "Греміо".

31-річний півзахисник є вихованцем клубу з Порту-Алегрі та у 2010 році перейшов з нього до "Шахтаря". Також півзахисник грав за німецьку "Баварію" та італійський "Ювентус".

У минулому чемпіонаті Бразилії півзахисник провів 26 матчів, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі. "Греміо" за підсумками сезону не вдалося зберегти місце у вищому дивізіоні.

"Лос-Анджелес Гелаксі" в минулому сезоні MLS (Головної ліги футболу) зайняв восьме місце в Західній конференції і не потрапив до плей-офф.

У 2018 - 2019 році за "Гелаксі" виступав шведський форвард Златан Ібрагімович, який у 58 матчах забив 53 м'ячі та віддав 15 гольових передач.



Нагадаємо, у травні 2021 року "Баварія" розірвала контракт з Дугласом Костою.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb