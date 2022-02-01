Екслідер "Шахтаря" перейшов до клубу, в якому "запалював" Ібрагімович
Колишній бразильський футболіст "Шахтаря" Дуглас Коста перейшов до американського "Лос-Анджелес Гелаксі"
Про це повідомив італійський журналіст Ромео Агресті.
За його інформацією, "Гелаксі" орендував Дугласа Косту в бразильського "Греміо".
31-річний півзахисник є вихованцем клубу з Порту-Алегрі та у 2010 році перейшов з нього до "Шахтаря". Також півзахисник грав за німецьку "Баварію" та італійський "Ювентус".
У минулому чемпіонаті Бразилії півзахисник провів 26 матчів, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі. "Греміо" за підсумками сезону не вдалося зберегти місце у вищому дивізіоні.
"Лос-Анджелес Гелаксі" в минулому сезоні MLS (Головної ліги футболу) зайняв восьме місце в Західній конференції і не потрапив до плей-офф.
У 2018 - 2019 році за "Гелаксі" виступав шведський форвард Златан Ібрагімович, який у 58 матчах забив 53 м'ячі та віддав 15 гольових передач.
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Нагадаємо, у травні 2021 року "Баварія" розірвала контракт з Дугласом Костою.
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