Ексмера Слов'янська Штепу суд відпустив під особисте зобов'язання

Про це повідомляє ТСН.



Прокуратура вимагала для Штепи продовження домашнього арешту.

"Я вже відсиділа 10 років, якщо взяти всі арешти.Та скільки ж людей пропонували поїхати із України: "Їдьте до Росію, лийте бруд на Україну". Я люблю свою країну і те, що з мене зробили «цапа-відбувайла", я тут ні до чого" - сказала Штепа.

Колишній мер Слов'янська Неля Штепа була затримана 11 липня 2014 року, в СІЗО її утримували до 20 вересня 2017 року, після чого суд відправив її під домашній арешт. У січні 2018 році він сплив, запобіжного заходу не обирали. 1 квітня 2021 року її відправили на нічний домашній арешт.

Її звинувачують у створенні терористичних організацій і замах на територіальну цілісність України.