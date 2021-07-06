Ексмера Слов'янська Штепу суд відпустив під особисте зобов'язання
У Харкові відбулось засідання щодо ексочільниці Слов’янська Нелі Штепи, яку звинувачують у тероризмі та зазіханні на територіальну цілісність України, суд відпустив її під особисте зобов'язання
Про це повідомляє ТСН.
Прокуратура вимагала для Штепи продовження домашнього арешту.
"Я вже відсиділа 10 років, якщо взяти всі арешти.Та скільки ж людей пропонували поїхати із України: "Їдьте до Росію, лийте бруд на Україну". Я люблю свою країну і те, що з мене зробили «цапа-відбувайла", я тут ні до чого" - сказала Штепа.
- Колишній мер Слов'янська Неля Штепа була затримана 11 липня 2014 року, в СІЗО її утримували до 20 вересня 2017 року, після чого суд відправив її під домашній арешт. У січні 2018 році він сплив, запобіжного заходу не обирали. 1 квітня 2021 року її відправили на нічний домашній арешт.
- Її звинувачують у створенні терористичних організацій і замах на територіальну цілісність України.
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