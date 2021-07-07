Ексочільнику Укравтодору Новаку в Польщі висунули нові обвинувачення
Прокуратура у Варшаві висунула нові обвинувачення ексглаві Укравтодору Славоміру Новаку
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на РАР.
"Сьогодні прокурор оголосив Славоміру Н. змінене корупційне обвинувачення. Воно включає отримання додаткової матеріальної вигоди на суму 315 тис. євро за надання підтримки компанії у процесі отримання і виконання тендерів, що стосуються будівництва і ремонту доріг в Україні", - повідомила речниця прокуратури Александра Скшиняж.
Вона додала, що обвинувачення стосується часу, коли Новак очолював Укравтодор.
Новак відкинув звинувачення і відмовився свідчити.
- Нагадаємо, 20 липня 2020 року Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, ексголову Укравтодору Славоміра Новака.
- Після затримання суд Польщі заарештував Новака.
- Перший заступник керівника САП Максим Грищук заявив, що колишній в.о. керівника Укравтодору Славомір Новак вживав заходів для отримання неправомірної вигоди через будівництво доріг в Україні, а також пропонував створити з міжнародною компанією спільне підприємство в Польщі.
- Офіс генпрокурора України відправив підозру ексглаві Укравтодору до Польщі.
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