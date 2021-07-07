Ексочільнику Укравтодору Новаку в Польщі висунули нові обвинувачення

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на РАР.

"Сьогодні прокурор оголосив Славоміру Н. змінене корупційне обвинувачення. Воно включає отримання додаткової матеріальної вигоди на суму 315 тис. євро за надання підтримки компанії у процесі отримання і виконання тендерів, що стосуються будівництва і ремонту доріг в Україні", - повідомила речниця прокуратури Александра Скшиняж.

Вона додала, що обвинувачення стосується часу, коли Новак очолював Укравтодор.

Новак відкинув звинувачення і відмовився свідчити.

Нагадаємо, 20 липня 2020 року Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, ексголову Укравтодору Славоміра Новака.

Після затримання суд Польщі заарештував Новака.

Перший заступник керівника САП Максим Грищук заявив, що колишній в.о. керівника Укравтодору Славомір Новак вживав заходів для отримання неправомірної вигоди через будівництво доріг в Україні, а також пропонував створити з міжнародною компанією спільне підприємство в Польщі.

Офіс генпрокурора України відправив підозру ексглаві Укравтодору до Польщі.