Експерт Ради зовнішньої політики пояснив, яких наслідків слід очікувати від візиту голів МЗС країн ЄС до Києва

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У нас досі триває питання з зерном із поляками, словаками, румунами, угорцями. Те, що міністри ЄС зустрічаються саме в Києві означає, що вони приймають нашу сторону в цьому конфлікті. Європейська комісія підштовхує своїх учасників до того, що треба дивитися на це з української точки зору. Можемо сподіватися, що питання з суходільним зерновим коридором буде одним із ключових. І ми зможемо побачити певний прогрес у його вирішенні. Буде досягнуто домовленості щодо того моменту, до якого ці країни триматимуть заборони, щоб потім відновити транзит", - зауважив Краєв.

За його словами, до кінця цього року планувалося проставити дедлайни щодо термінів початку перемовин вступу України до ЄС.

"Те, що зустріч міністрів закордонних справ ЄС відбувається в Києві можна сприймати, як позитивний сигнал. Тобто не з Брюсселю нам скажуть, що ми щось не виконали, а в Києві буде розібрано план: як, коли, в які терміни, за яких умов ми почнемо повноцінно використовувати наше кандидатство. Вибір Києва, як місця проведення цієї зустрічі, - це дуже гарний показник, що європейські структури готові зайняти нашу сторону", - підкреслив Краєв.