Експерт Ради зовнішньої політики пояснив, яких наслідків слід очікувати від візиту голів МЗС країн ЄС до Києва
Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв зазначив, що зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Києві є позитивним сигналом для України
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У нас досі триває питання з зерном із поляками, словаками, румунами, угорцями. Те, що міністри ЄС зустрічаються саме в Києві означає, що вони приймають нашу сторону в цьому конфлікті. Європейська комісія підштовхує своїх учасників до того, що треба дивитися на це з української точки зору. Можемо сподіватися, що питання з суходільним зерновим коридором буде одним із ключових. І ми зможемо побачити певний прогрес у його вирішенні. Буде досягнуто домовленості щодо того моменту, до якого ці країни триматимуть заборони, щоб потім відновити транзит", - зауважив Краєв.
За його словами, до кінця цього року планувалося проставити дедлайни щодо термінів початку перемовин вступу України до ЄС.
"Те, що зустріч міністрів закордонних справ ЄС відбувається в Києві можна сприймати, як позитивний сигнал. Тобто не з Брюсселю нам скажуть, що ми щось не виконали, а в Києві буде розібрано план: як, коли, в які терміни, за яких умов ми почнемо повноцінно використовувати наше кандидатство. Вибір Києва, як місця проведення цієї зустрічі, - це дуже гарний показник, що європейські структури готові зайняти нашу сторону", - підкреслив Краєв.
- У понеділок, 2 жовтня, у столиці України розпочалася неформальна зустріч міністрів Європейського Союзу із закордонних справ, яка є першою в історії поза межами ЄС
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.39 Купівля 37.39Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.87Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе