Експерт з питань безпеки: ідеологія "руського миру" вивітриться після приходу ЗСУ на окуповані території

Так вважає експерт з питань зовнішньої та безпекової політики «Центру оборонних стратегій» Олександр Хара.

"Коли ЗСУ повернуть окуповані території, зомбовані люди залишуться. Але коли буде зрозуміло, що є потужна влада, можливість проживати з соціальним забезпеченням та інше, тоді вивітриться вся ця ідеологія "руського миру", а її пропагандисти і ватажки будуть знищені або втечуть", - розповів Олександр Хара в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, ситуація в Донецьку, Луганську та Криму дещо інша ніж на окупованих територіях півдня України.

"В Донецьку, Луганську та Криму, вже є ціле покоління з промитими мізками, яке ненавидить нас і не розуміє, що відбувається насправді. Але з нинішними захопленими територіями півдня України, ситуація інша. Я сподіваюсь, що більша частина, хто міг, все ж таки виїхали звідти і загроза призову їх не торкнеться", - зазначив експерт з питань зовнішньої та безпекової політики «Центру оборонних стратегій».

З іншої сторони, Донеччина та Луганщина спустошена, каже Хара.

"Виробництва були знищені. Наших співгромадян на окупованих територіях використовували як гарматне м'ясо. Вбивство окупантів буде фактично частиною вирішення тієї проблеми. Шкода, що так відбувається, але вони не жаліють місцевих, як і своїх військових", - підкреслив експерт.