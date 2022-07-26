Експорт зерна не морем здорожчує продукт, але логістика має працювати, - Клімкін

Про це в ефірі Еспресо сказав ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Альтернативи абсолютно очевидні - це залізничний та автотранспорт. Будь-яка інша логістика, крім морської, веде до здорожчання цього зерна та дестабілізації ситуації на продовольчих ринках і це абсолютно зрозуміло. Але в цьому випадку має бути план Б і план В", - зазначив він.

Клімкін наголосив, що логістика для українського аграрного сектору має працювати, навіть якщо це дорожче за те, до чого ми звикли.

"Урок цієї війни - логістичні ланцюжки мають змінитися і з точки зору стійкості, і з точки зору безпеки та економіки. Вони мають докорінно змінитися і ми маємо працювати над цим разом з Заходом", - підсумував ексміністр.