Експосол України в Австрії Щерба працюватиме в Нафтогазі

Про це Щерба повідомив у Facebook.



"Прийняв запрошення Юрія Вітренка приєднатися до команди НАК Нафтогаз. Була дипломатія класична - стала дипломатія енергетична", - написав він.



Щерба додав, що попереду у нього життя "за маршрутом Київ-Брюссель-Вашингтон-Відень. З наголосом на Брюсселі".

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