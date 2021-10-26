Експосол України в Австрії Щерба працюватиме в Нафтогазі
Колишній посол України в Австрії Олександр Щерба працюватиме у НАК "Нафтогаз України"
Про це Щерба повідомив у Facebook.
"Прийняв запрошення Юрія Вітренка приєднатися до команди НАК Нафтогаз. Була дипломатія класична - стала дипломатія енергетична", - написав він.
Щерба додав, що попереду у нього життя "за маршрутом Київ-Брюссель-Вашингтон-Відень. З наголосом на Брюсселі".
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