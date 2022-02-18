Експозиція, освітній центр і кінозал: будівництво Музею Революції Гідності планують розпочати восени 2022 року, - Ткаченко

Про це повідомляє Суспільне.



"Зараз триває робота в музеї над експозицією. У самому музеї, який має площу понад 25 тис. м кв., буде сама експозиція, буде дитячий музей, освітній центр, кінозал на 600 чоловік", - розповів Ткаченко.



Міністр додав, що створення проєкту Музею Революції Гідності розпочалося ще у 2017-2018 роках. Конкурс на створення тоді виграла німецька компанія Kleihues + Kleihues.



"Нарешті лише минулого 2021 року нам вдалося провести переговори і безкоштовно ця документація була передана міністерству. Наприкінці минулого року був проведений тендер на розробку проєктної документації будівництва музею", - зауважив Ткаченко.



Він повідомив, що вартість проєкту - 50 млн грн. Ці гроші заклали у бюджет на 2022 рік. На будівництво, за словами Ткаченка, за попередніми оцінками потрібно витратити близько 1 млрд грн.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb