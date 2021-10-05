Експрем'єрка Данії Торнінг-Шмідт заявила, що колишній французький президент д'Естен її домагався

Про це йдеться в уривках її мемуарів, передає The Local.

"Жискар д’Естен, що сидів біля мене, схопив мене за стегно під столом. Це було абсолютно божевільно. Я запитала себе, що відбувається, пересіла і все закінчилося", – написала у своїй книзі вона.



Зустріч відбулася за вечерею у посольстві Франції у Копенгагені у 2002 чи 2003 роках.

"У наші дні це було б розцінено як сексуальне домагання. Це був інший час, але я сприйняла це як недоречний жест, ситуація мене дуже розлютила", - сказала Торнінг-Шмідт.

Вона була першою жінкою, яка очолила уряд Данії у 2011-2015 роках.

Д'Естен з 1974 по 1981 роки був президентом Франції. Він помер 2 грудня 2020 року через ускладнення, пов'язані з COVID-19.