Експрем'єрка Данії Торнінг-Шмідт заявила, що колишній французький президент д'Естен її домагався
Колишня прем'єр-міністр Данії Гелле Торнінг-Шмідт звинуватила експрезидента Франції Валері Жискара д'Естена в домаганнях
Про це йдеться в уривках її мемуарів, передає The Local.
"Жискар д’Естен, що сидів біля мене, схопив мене за стегно під столом. Це було абсолютно божевільно. Я запитала себе, що відбувається, пересіла і все закінчилося", – написала у своїй книзі вона.
Зустріч відбулася за вечерею у посольстві Франції у Копенгагені у 2002 чи 2003 роках.
"У наші дні це було б розцінено як сексуальне домагання. Це був інший час, але я сприйняла це як недоречний жест, ситуація мене дуже розлютила", - сказала Торнінг-Шмідт.
Вона була першою жінкою, яка очолила уряд Данії у 2011-2015 роках.
Д'Естен з 1974 по 1981 роки був президентом Франції. Він помер 2 грудня 2020 року через ускладнення, пов'язані з COVID-19.
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