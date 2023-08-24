Експрем'єрка Швеції Андерссон закликала уряд надати Україні винищувачі Gripen

Про це вона сказала на пресконференції 24 серпня, передає Reuters.

"Ми не можемо дозволити Росії перемогти. Jas Gripen мав би велике значення для України", - заявила Андерссон.

"Для успіху наступу України необхідно зміцнити її ВПС (військово-повітряні сили, - ред.)", - додала вона.

Saab JAS 39 Gripen — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, здатний випускати ракети класу "повітря – повітря", "повітря – поверхня" та авіаційні бомби. Має бойовий радіус дії до 700 км.