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Експрем'єрка Швеції Андерссон закликала уряд надати Україні винищувачі Gripen

24 серпня, 2023 четвер
17:50
Світ винищувачі JAS 39 Gripen

Лідерка Соціал-демократичної партії Швеції, експрем'єрка Магдалена Андерссон закликала нинішній уряд передати Україні винищувачі Gripen, аби посилити її ВПС

Про це вона сказала на пресконференції 24 серпня, передає Reuters.

"Ми не можемо дозволити Росії перемогти. Jas Gripen мав би велике значення для України", - заявила Андерссон.

"Для успіху наступу України необхідно зміцнити її ВПС (військово-повітряні сили, - ред.)", - додала вона.

Saab JAS 39 Gripen — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, здатний випускати ракети класу "повітря – повітря", "повітря – поверхня" та авіаційні бомби. Має бойовий радіус дії до 700 км.

  • У травні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Швеції зустрівся держсекретарем МЗС країни Яном Кнутссоном і закликав передати Україні винищувачі Gripen.
  • 19 серпня під час візиту до Швеції президент України Володимир Зеленський заявив, що за участі українських пілотів розпочались тестові випробування на літаках "Гріпен". З лідером Швеції він детально обговорив майбутні кроки щодо отримання Україною цих літаків. Водночас Швеція заявила, що дозволить українським пілотам випробувати літаки, але не взяла на себе жодних зобов’язань щодо їх передачі.
  • 21 серпня шведський уряд заявив, що йому потрібні всі літаки для захисту власної території.
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зброя для України
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