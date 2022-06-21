Експрезидент Молдови Додон залишиться під домашнім арештом

Колишній президент Молдови Ігор Додон, якого звинувачують у пасивній корупції, незаконному збагаченні, держзраді та фінансуванні політичної партії злочинною організацією, залишиться під домашнім арештом ще на 30 діб.

"Цього й варто було очікувати в умовах реформованої юстиції", — заявив Додон журналістам, додавши, що оскаржить рішення суду в апеляційній палаті Кишинева.

Також під арештом ще на 30 діб залишиться родич Додона Петру Мериняну, який також проходить підозрюваним у справі проти колишнього президента. Мериняну залишається у в'язниці №13.

8 червня Ігор Додон заявив, що чинна молдовська влада веде підготовку до приєднання Молдови до Румунії

Ігоря Додона, колишнього проросійського президента, у Молдові підозрюють у зраді Батьківщині. Також йому інкримінують фінансування партії шляхом організованої злочинності та незаконне збагачення. 26 травня суд схвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 30 діб.

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