Підозрюваний у держзраді Додон заявив про підготовку "приєднання Молдови до Румунії"
Відправлений під домашній арешт та підозрюваний у держзраді експрезидент Молдови Ігор Додон заявив, що чинна молдовська влада веде підготовку до приєднання Молдови до Румунії
Про це він написав у власному фейсбуці.
"Насправді всі ці процеси з озброєння та антиросійська істерія влаштовуються спеціально для того, щоб виправдати присутність військ НАТО на території Республіки Молдова. Готується військове та політичне приєднання нашої країни до території Румунії, з відмовою від нейтралітету", - заявив Ігор Додон.
Додон заявив, що Мая Санду та "її зовнішні господарі" йдуть за українським сценарієм, провокуючи навмисну дестабілізацію, що використати молдован як "гарматне м'ясо у геополітичній битві".
Він зазначив, що президентка Санду, її партія крок за кроком забезпечують "ліквідацію держави", тому закликав "кожну патріотичну партію" морально мобілізувати своїх прихильників і будь-якої миті бути готовими вийти, щоб "захистити державність та нейтралітет, а також мир для наших дітей".
- Нагадаємо, Ігоря Додона, колишнього проросійського президента, у Молдові підозрюють у зраді батьківщині. Також йому інкримінують фінансування партії шляхом організованої злочинності та незаконне збагачення. 26 травня суд схвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 30 діб.
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