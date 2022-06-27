Експрезиденту Молдови Додону висунуто нове обвинувачення
Генеральна прокуратура Молдови оголосила нове обвинувачення експрезиденту Ігорю Додону у справі про незаконні закупівлі електроенергії
Про це повідомляє ЄП з посиланням на пресслужбу генпрокуратури.
Звинувачення висунули на підставі його дій у 2008-2009 роках. Тоді він був міністром економіки й торгівлі.
"Він (Додон, - ред.) звинувачується в тому, що, займаючи цей пост, підписав указ, на основі якого в травні 2008 року генеральний директор Energocom уклав із угорською компанією контракт про закупівлю електроенергії за завищеною ціною, завдавши державі збитків у розмірі $11,9 млн", – йдеться в повідомленні.
У прокуратурі додали, що Додон прийшов на допит, але не визнав провини.
Він у своєму Telegram назвав звинувачення політично вмотивованимий.
"Судячи з усього, прокурори не знаходять доказів за іншими звинуваченнями, ось і вирішили активізуватися у цій справі. Але тоді, 14 років тому, ми купували електроенергію дешевше, ніж багато держав у регіоні", - стверджує Додон.
- Ігоря Додона, колишнього проросійського президента, у Молдові підозрюють у зраді Батьківщині. Також йому інкримінують фінансування партії шляхом організованої злочинності та незаконне збагачення. 26 травня суд схвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 30 діб.
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