Ексречниця Зеленського Юлія Мендель вийшла заміж

Відповідна позначка з'явилася у них обох на фейсбук-сторінках у суботу, 4 червня 2022 року.

"Поки тільки розпис. Усі святкування - як настане мир. А кохання - щохвилини!" - зазначає зі свого боку Юлія Мендель.

У коментарях підписники вітають молодят.

Читайте також: Сергій Руденко. Мендель, Зеленський і "лісапєт"

Зараз Мендель пише статті для американської газети The Washington Post, а Кухта є офіцером ЗСУ.

Окрім того, Павло Кухта виступає зі стрімами на економічну тематику.

Мендель пішла з посади речниці глави держави після низки скандалів. Її звтнувачували у непрофесіоналізмі та в підігруванні Росії під час війни.

Зокрема, вона обстоювалас тезу про нібито наявність "української російської мови".

Окрім того, Мендель в статусі прессекретарки президента казала в етері телеканалу "1+1" українські військові начебто обстрілюють мирне населення на Донбасі. За цим фактом Генеральна прокуратура України офіційно вимагала пояснень від Офісу президента.

Наразі прессекретарем Зеленського працює Сергій Никифоров.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

,