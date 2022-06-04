Ексречниця Зеленського Юлія Мендель вийшла заміж
Прессекретарка президента України Володимира Зеленського у 2019-2021 роках Юлія Мендель та перший заступник міністра економіки у 2019-2020 роках Павло Кухта стали чоловіком та дружиною
Відповідна позначка з'явилася у них обох на фейсбук-сторінках у суботу, 4 червня 2022 року.
"Поки тільки розпис. Усі святкування - як настане мир. А кохання - щохвилини!" - зазначає зі свого боку Юлія Мендель.
У коментарях підписники вітають молодят.
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Зараз Мендель пише статті для американської газети The Washington Post, а Кухта є офіцером ЗСУ.
Окрім того, Павло Кухта виступає зі стрімами на економічну тематику.
- Мендель пішла з посади речниці глави держави після низки скандалів. Її звтнувачували у непрофесіоналізмі та в підігруванні Росії під час війни.
- Зокрема, вона обстоювалас тезу про нібито наявність "української російської мови".
- Окрім того, Мендель в статусі прессекретарки президента казала в етері телеканалу "1+1" українські військові начебто обстрілюють мирне населення на Донбасі. За цим фактом Генеральна прокуратура України офіційно вимагала пояснень від Офісу президента.
- Наразі прессекретарем Зеленського працює Сергій Никифоров.
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