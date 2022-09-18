Екстренер "Динамо" Хацкевич знайшов несподіване нове місце роботи
Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич очолить "Карміотіссу", яка виступає у чемпіонаті Кіпру
Про це повідомляє Goal Cyprus.
За інформацією джерела, Олександр Хацкевич вже приїхав на Кіпр. Білорус та боси місцевого клубу перебувають на фінальній стадії переговорів. Невдовзі про призначення у "Карміотіссу" оголосять офіційно.
У чемпіонаті Кіпру з футболу "Карміотісса" після 4 турів займає 12-ю позицію з 14 команд, які змагаються в турнірі.
48-річний Олександр Хацкевич працював у київському "Динамо" з червня 2017 до серпня 2019 року та привів команду до двох перемог у Суперкубку України. Під його керівництвом команда тричі фінішувала другою у чемпіонаті України та не змогла жодного разу пробитися до групового раунду Ліги чемпіонів.
Після звільнення з "Динамо" Хацкевич переїхав у Росію для роботи у волгоградському "Роторі", де пропрацював 1,5 року.
З 2010 до 2014 року Хацкевич очолював молодіжну команду "Динамо". У 2014 - 2016 роках був головним тренером збірної Білорусі. Також тренував мінське "Динамо" та "Вітебськ".
У 2010-2011 роках Хацкевич працював асистентом головного тренера збірної України.
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