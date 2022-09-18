Екстренер "Динамо" Хацкевич знайшов несподіване нове місце роботи

Про це повідомляє Goal Cyprus.

За інформацією джерела, Олександр Хацкевич вже приїхав на Кіпр. Білорус та боси місцевого клубу перебувають на фінальній стадії переговорів. Невдовзі про призначення у "Карміотіссу" оголосять офіційно.

У чемпіонаті Кіпру з футболу "Карміотісса" після 4 турів займає 12-ю позицію з 14 команд, які змагаються в турнірі.

48-річний Олександр Хацкевич працював у київському "Динамо" з червня 2017 до серпня 2019 року та привів команду до двох перемог у Суперкубку України. Під його керівництвом команда тричі фінішувала другою у чемпіонаті України та не змогла жодного разу пробитися до групового раунду Ліги чемпіонів.



Після звільнення з "Динамо" Хацкевич переїхав у Росію для роботи у волгоградському "Роторі", де пропрацював 1,5 року.

З 2010 до 2014 року Хацкевич очолював молодіжну команду "Динамо". У 2014 - 2016 роках був головним тренером збірної Білорусі. Також тренував мінське "Динамо" та "Вітебськ".



У 2010-2011 роках Хацкевич працював асистентом головного тренера збірної України.

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