Час уже в мавзолеї одного Володимира змінити на іншого, - екстренер "Динамо" з Білорусі Хацкевич

Про це повідомляє "Трибуна".



Хацкевич також поділився думкою, хто гірший – Володимир Путін чи Олександр Лукашенко.



"Кожній тварюці по парі. Що один диктатор щодо свого народу, що другий. Але Путін пішов ще далі. Він увесь світ поставив проти себе. Путін загнав українських людей у ​​підвали, але й сам також у підвалі живе. Але люди в Україні вийдуть із підвалів та почнуть відбудовувати свою країну, а він уже своє життя проведе у підвалі. І як казав один мій добрий знайомий: "Час уже в Мавзолеї одного Володимира змінити на іншого", - сказав Олександр Хацкевич.



За словами білоруса, Росія завжди буде країною, яка вночі напала на Україну та знищує народ України.



"І чим швидше це станеться, тим швидше в України та Росії, можливо, будуть якісь теплі стосунки, але це вже не в нашому житті та не в житті наших дітей. Росія все одно буде країною, яка вночі напала на Україну та знищує народ України. Це тут ніколи не забудуть. У книжках з історії писатимуть, що це агресор, що це країна, яка позбавила людей життя та майбутнього. Вони і свою країну позбавили багато чого. Дуже багато вони позбавили свої майбутні покоління. Це веде до того, що в них розпочнеться громадянська війна, якщо вони не ухвалять категоричних рішень", – сказав колишній тренер "Динамо" Олександр Хацкевич.

48-річний Олександр Хацкевич працював у київському "Динамо" з червня 2017 до серпня 2019 року та привів команду до двох перемог у Суперкубку України. Під його керівництвом команда тричі фінішувала другою у чемпіонаті України та не змогла жодного разу пробитися до групового раунду Ліги чемпіонів.



Після звільнення з "Динамо" Хацкевич переїхав у Росію для роботи у волгоградському "Роторі", де пропрацював 1,5 роки.

З 2010 до 2014 року Хацкевич очолював молодіжну команду "Динамо". У 2014 - 2016 роках був головним тренером збірної Білорусі. Також тренував мінське "Динамо" та "Вітебськ".



У 2010-2011 роках Хацкевич працював асистентом головного тренера збірної України.

19 листопада колишній тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич розповів, що шкодує за свою роботу у російському "Роторі".