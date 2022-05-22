Про це Ребров розповів у інтерв'ю програмі "Пряма червона".

За його словами, це сталося у жовтні 1999 року після матчу відбору Євро-2000, в якому збірна України зіграла у Москві внічию 1:1 з Росією та позбавила її шансів на вихід до фінальної частини турніру.

"Годинник, який Путін подарував після матчу Росія – Україна у 1999 році, я подарував своєму батькові. Не знаю зараз історію цього годинника, де він знаходиться, там була викарбувана дата матчу. Вони думали, що виграють. Коли нам дарували годинники, вони були всі дуже засмучені. Давав годинник особисто Путін. Я його не бачив після цього. Мені тоді не дуже був цікавий цей годинник. Звичайно, тоді ніхто не замислювався, наскільки зараз цей годинник буде... Як ви кажете, що його треба розбити", – розповів Ребров, який зараз тренує "Аль-Айн" з ОАЕ. .

Восени 1999 року Володимир Путін займав посаду прем'єр-міністра Росії.

Сергій Ребров, окрім "Аль-Айна", очолював "Динамо", "Аль-Аглі" із Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".

7 травня Сергій Ребров закликав усіх переходити у спілкуванні на українську мову.

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