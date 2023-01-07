Екстренер "Шахтаря" хоче запросити до клубу АПЛ ще одного українця
Головний тренер "Брайтона" Роберто де Дзербі хоче, аби до англійського клубу перейшов футболіст "Шахтаря" Артем Бондаренко
Про це повідомляє The Athletic.
За даними англійського видання, італійський тренер хоче бачити у клубі не лише Миколу Матвієнка, але й Артема Бондаренка, який також грав під його керівництвом у "Шахтарі".
У нинішньому сезоні 22-річний півзахисник зіграв за донеччан 18 матчів, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.
Наразі у чемпіонаті Англії виступають два українці - Віталій Миколенко грає за "Евертон", а Олександр Зінченко - за "Арсенал".
Роберто де Дзербі у сезоні 2021/2022 очолював "Шахтар". Наразі під його керівництвом "Брайтон" займає у прем'єр-лізі восьме місце.
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