Про це повідомляє The Athletic.

За даними англійського видання, італійський тренер хоче бачити у клубі не лише Миколу Матвієнка, але й Артема Бондаренка, який також грав під його керівництвом у "Шахтарі".

У нинішньому сезоні 22-річний півзахисник зіграв за донеччан 18 матчів, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.

Наразі у чемпіонаті Англії виступають два українці - Віталій Миколенко грає за "Евертон", а Олександр Зінченко - за "Арсенал".

Роберто де Дзербі у сезоні 2021/2022 очолював "Шахтар". Наразі під його керівництвом "Брайтон" займає у прем'єр-лізі восьме місце.

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