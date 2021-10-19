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Електронний підпис Кернеса був фальсифікований за вказівкою Терехова, - харківський депутат Мустафаєва

19 жовтня, 2021 вiвторок
09:22
Новини Геннадій Кернес

Відразу ж після відправки Геннадія Кернеса в клініку "Шаріте" за вказівкою нинішнього в.о. мера Харкова Ігоря Терехова був зроблений фальшивий електронний підпис тодішнього мера, за допомогою якої Терехов зайняв посаду секретаря Харківської міськради

Про це на своєму телеграм-каналі написала депутат Харківської міської ради від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва, посилаючись на наявні в її розпорядженні документи.

За її словами, харківські так звані еліти, "явили Україні безпрецедентний приклад політичного мародерства. Але якщо звичайні мародери в більшості випадків оббирають мертвих, то наші вирішили обібрати Геннадія Адольфовича, коли він щосили боровся за життя".

За інформацією Мустафаєвої, 16 вересня 2020 року медичний борт доставив Кернеса в клініку "Шаріте" в Берліні. "А вже 17 вересня 2020 року, за вказівкою нинішнього виконуючого обов'язки мера, а тоді першого заступника мера Ігоря Терехова, були подані зміни в декларацію Кернеса 16:42 і 16:47. Під час подачі змін декларації (щодо витрат на медборт) зловмисники помітили, що термін дії електронного ключа закінчується у вересні 2020 року", - написала вона.

Сервер НАЗК, за даними, якими володіє Мустафаєва, "зафіксував дві IP адреси 91.201.180.76 і 32 – це адреси КП "Горінфоцентр", а комп'ютери, з яких входили на сервер НАЗК маючи логін, пароль і електронний ключ, знаходяться в користуванні головного системного адміністратора Лук'янова Артура Івановича. Вся ця інформація є в розпорядженні правоохоронних органів всіх рівнів! П'ятьма хвилинами пізніше було продовжено термін дії електронного ключа. Все з того ж офісу КП "Горінфоцентр" в місті Харків проспект Науки, 38, офіс 618. Ось так був створений фальшивий електронний підпис Геннадія Кернеса".

"Питання в тому, що подібні електронні документи можуть бути створені і підписані виключно підписантом. Ще раз нагадаю, в цей час Геннадій Кернес перебував у Німеччині, в клініці, в реанімації. Після отримання фальшивого електронного ключа почався політичний ярмарок небаченої щедрості", - написала Мустафаєва.

За її словами, "від імені Геннадія Адольфовича приймалися рішення, формувалися списки депутатів, призначалися чиновники. Одним словом, банда політичних мародерів під проводом Ігоря Терехова захопила місто і творила в ньому, що хотіла, прикриваючись авторитетом шановного і улюбленого харків'янами мера, який був заблокований хворобою в Німеччині".

"І ці люди тепер розповідають нам, як вони любили покійного. Ні, вони не спадкоємці, вони політичні бандити і мародери. Всі документи, що підтверджують мої слова, є в нашому розпорядженні, всі охочі можуть ознайомитися з ними за посиланням",- написала вона.

Також Мустафаєва звернулася до Президента України, до Ради нацбезпеки і оборони та її секретаря Олексія Данилова, до Нацагентства запобігання корупції і до генерального прокурора. "Панове, зупиніть злочин. Панове, покарайте політичних мародерів. Злочинці повинні сидіти у в'язниці, а не керувати містом! Харків'яни, зрозумійте вовки приходять в овечих шкурах, вони жалібно говорять, зате хижо діють. Я закликаю всі відповідні державні органи негайно розібратися в ситуації. Наближаються вибори, ми не можемо віддати владу мародерам!"- заявила Мустафаєва.

Нагадаємо, Геннадій Кернес, за офіційною версією, помер 17 грудня 2020 року в берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень коронавірусної хвороби. 9 грудня 2020 року на підставі подання з електронним підписом Геннадія Кернеса секретарем Харківської міськради був обраний Ігор Терехов, який після смерті Кернеса став в.о. мера Харкова. Справжність електронного підпису Кернеса у багатьох викликає сумнів, оскільки є інформація, що Кернес весь час перебування в "Шаріте" був без свідомості і не міг приймати ніяких рішень.

У вересні під Офісом президента і Офісом генерального прокурора пройшли акції протесту харків'ян, які вимагали розпочати розслідування всіх обставин смерті Кернеса і, щоб президент Володимир Зеленський взяв це розслідування під особистий контроль.

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