Електронний підпис Кернеса був фальсифікований за вказівкою Терехова, - харківський депутат Мустафаєва

Про це на своєму телеграм-каналі написала депутат Харківської міської ради від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва, посилаючись на наявні в її розпорядженні документи.

За її словами, харківські так звані еліти, "явили Україні безпрецедентний приклад політичного мародерства. Але якщо звичайні мародери в більшості випадків оббирають мертвих, то наші вирішили обібрати Геннадія Адольфовича, коли він щосили боровся за життя".

За інформацією Мустафаєвої, 16 вересня 2020 року медичний борт доставив Кернеса в клініку "Шаріте" в Берліні. "А вже 17 вересня 2020 року, за вказівкою нинішнього виконуючого обов'язки мера, а тоді першого заступника мера Ігоря Терехова, були подані зміни в декларацію Кернеса 16:42 і 16:47. Під час подачі змін декларації (щодо витрат на медборт) зловмисники помітили, що термін дії електронного ключа закінчується у вересні 2020 року", - написала вона.

Сервер НАЗК, за даними, якими володіє Мустафаєва, "зафіксував дві IP адреси 91.201.180.76 і 32 – це адреси КП "Горінфоцентр", а комп'ютери, з яких входили на сервер НАЗК маючи логін, пароль і електронний ключ, знаходяться в користуванні головного системного адміністратора Лук'янова Артура Івановича. Вся ця інформація є в розпорядженні правоохоронних органів всіх рівнів! П'ятьма хвилинами пізніше було продовжено термін дії електронного ключа. Все з того ж офісу КП "Горінфоцентр" в місті Харків проспект Науки, 38, офіс 618. Ось так був створений фальшивий електронний підпис Геннадія Кернеса".

"Питання в тому, що подібні електронні документи можуть бути створені і підписані виключно підписантом. Ще раз нагадаю, в цей час Геннадій Кернес перебував у Німеччині, в клініці, в реанімації. Після отримання фальшивого електронного ключа почався політичний ярмарок небаченої щедрості", - написала Мустафаєва.

За її словами, "від імені Геннадія Адольфовича приймалися рішення, формувалися списки депутатів, призначалися чиновники. Одним словом, банда політичних мародерів під проводом Ігоря Терехова захопила місто і творила в ньому, що хотіла, прикриваючись авторитетом шановного і улюбленого харків'янами мера, який був заблокований хворобою в Німеччині".

"І ці люди тепер розповідають нам, як вони любили покійного. Ні, вони не спадкоємці, вони політичні бандити і мародери. Всі документи, що підтверджують мої слова, є в нашому розпорядженні, всі охочі можуть ознайомитися з ними за посиланням",- написала вона.

Також Мустафаєва звернулася до Президента України, до Ради нацбезпеки і оборони та її секретаря Олексія Данилова, до Нацагентства запобігання корупції і до генерального прокурора. "Панове, зупиніть злочин. Панове, покарайте політичних мародерів. Злочинці повинні сидіти у в'язниці, а не керувати містом! Харків'яни, зрозумійте вовки приходять в овечих шкурах, вони жалібно говорять, зате хижо діють. Я закликаю всі відповідні державні органи негайно розібратися в ситуації. Наближаються вибори, ми не можемо віддати владу мародерам!"- заявила Мустафаєва.

Нагадаємо, Геннадій Кернес, за офіційною версією, помер 17 грудня 2020 року в берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень коронавірусної хвороби. 9 грудня 2020 року на підставі подання з електронним підписом Геннадія Кернеса секретарем Харківської міськради був обраний Ігор Терехов, який після смерті Кернеса став в.о. мера Харкова. Справжність електронного підпису Кернеса у багатьох викликає сумнів, оскільки є інформація, що Кернес весь час перебування в "Шаріте" був без свідомості і не міг приймати ніяких рішень.

У вересні під Офісом президента і Офісом генерального прокурора пройшли акції протесту харків'ян, які вимагали розпочати розслідування всіх обставин смерті Кернеса і, щоб президент Володимир Зеленський взяв це розслідування під особистий контроль.