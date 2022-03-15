Електропостачання на ЧАЕС відновлене після ще одного пошкодження лінії окупантами - МАГАТЕ
Україна повідомила МАГАТЕ про відновлення електропостачання на Чорнобильській атомній електростанції після того, як окупанти знову пошкодили лінії
Про це повідомила МАГАТЕ у Twitter.
"Україна повідомила МАГАТЕ, що сьогодні знову було відновлено зовнішнє електропостачання на Чорнобильську атомну електростанцію після того, як лінія електропостачання була ще раз пошкоджена "окупаційними військами", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні окупанти знову пошкодили лінію до Чорнобильскій АЕС, яка була в неділю, 13 березня, відремонтована фахівцями Укренерго
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