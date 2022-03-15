Електропостачання на ЧАЕС відновлене після ще одного пошкодження лінії окупантами - МАГАТЕ

Про це повідомила МАГАТЕ у Twitter.

"Україна повідомила МАГАТЕ, що сьогодні знову було відновлено зовнішнє електропостачання на Чорнобильську атомну електростанцію після того, як лінія електропостачання була ще раз пошкоджена "окупаційними військами", – йдеться у повідомленні.



#Україна повідомила #МАГАТЕ, що сьогодні знову було відновлено зовнішнє електропостачання на #Чорнобильську атомну електростанцію після того, як лінія електропостачання була ще раз пошкоджена «окупаційними військами». https://t.co/WIgM7U7Vmh — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 14, 2022



Нагадаємо, напередодні окупанти знову пошкодили лінію до Чорнобильскій АЕС, яка була в неділю, 13 березня, відремонтована фахівцями Укренерго