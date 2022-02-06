Єлизавета II оголосила, що дружина принца Чарльза Камілла отримає титул королеви-консорта

Про це йдеться у зверненні Єлизавети, присвяченому 70-річчю її правління, повідомляє BBC News.

Королева заявила, що щиро бажає, щоб Камілла отримала цей титул, коли прийде час.

"Знаю, що коли мій син Чарльз стане королем, ви підтримуватимете його та його дружину Каміллу так, як ви підтримували мене", - сказала Єлизавета II.

Титул королеви-консорта означає, що дружина короля отримає рівний йому монархічний титул та соціальний статус.

Заява Єлизавети II внесла визначеність у питання, який титул отримає Камілла після коронації Чарльза. Зазвичай, дружина короля автоматично отримує титул королеви. Однак у випадку з герцогинею Корнуольською висловлювалися припущення, що цього не станеться і вона стане принцесою-консортом.

Камілла та Чарльз одружилися у 2005 році. Герцогиня Корнуольська тривалий час не була популярна серед британців через її стосунки з принцом Чарльзом під час його шлюбу з принцесою Діаною.

6 лютого 2022 року виповнилося 70 років від дня сходження на престол Єлизавети II. 95-річна королева панує найдовше своїх попередників.

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