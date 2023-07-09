Елтон Джон завершив п’ятирічний прощальний тур
Британський музикант Елтон Джон завершив свій прощальний тур, який тривав п’ять років, концертом у Стокгольмі
Про це повідомляє видання ВВС.
Відомо, що фінальний концерт туру у столиці Швеції тривав у суботу ввечері понад дві години.
76-річний музикант є володарем п’яти премій "Ґреммі". Його кар’єра тривала 50 років, упродовж яких Елтон Джон встиг дати майже 4600 концертів у різних країнах світу.
Додається, що Елтон Джон розпочав світовий прощальний тур Farewell Yellow Brick Road (Прощання з дорогою з жовтої цегли), назва якого подібна до однієї з пісень музиканта, у 2018 році в Північній Америці.
Музикант підтвердив, що ніколи більше не гастролюватиме, проте у майбутньому може дати один концерт.
За даними журналу Billboard, останній концертний тур Елтона Джона був наймасовішим в історії – прибутки від продажу квитків становили 900 мільйонів доларів США.
- 24 червня 2022 року повідомлялося, що Елтон Джон зупинив концерт, щоб звернути увагу залу на українку з синьо-жовтим прапором.
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