Елтон Джон завершив п’ятирічний прощальний тур

Про це повідомляє видання ВВС.

Відомо, що фінальний концерт туру у столиці Швеції тривав у суботу ввечері понад дві години.

76-річний музикант є володарем п’яти премій "Ґреммі". Його кар’єра тривала 50 років, упродовж яких Елтон Джон встиг дати майже 4600 концертів у різних країнах світу.

Додається, що Елтон Джон розпочав світовий прощальний тур Farewell Yellow Brick Road (Прощання з дорогою з жовтої цегли), назва якого подібна до однієї з пісень музиканта, у 2018 році в Північній Америці.

Музикант підтвердив, що ніколи більше не гастролюватиме, проте у майбутньому може дати один концерт.

За даними журналу Billboard, останній концертний тур Елтона Джона був наймасовішим в історії – прибутки від продажу квитків становили 900 мільйонів доларів США.