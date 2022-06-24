Елтон Джон зупинив концерт, щоб звернути увагу залу на українку з синьо-жовтим прапором

Відео з фрагментом концерту Елтона Джона стало вірусним у мережі.

Виконуючи на роялі чергову композицію, Елтон Джон зауважив серед слухачів дівчину з українським прапором. Він зупинив гру і показав на неї присутнім. Українка підняла стяг вище.

Слухачі почали аплодувати та фотографувати символічний момент.

Елтон Джон був учасником акції Stand up for Ukraine, коли зірки зі всього світу закликали допомагати українським біженцям.

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