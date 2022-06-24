Елтон Джон зупинив концерт, щоб звернути увагу залу на українку з синьо-жовтим прапором
Це трапилося у Брістолі в Англії, де відомий музикант давав один з концертів свого прощального туру
Відео з фрагментом концерту Елтона Джона стало вірусним у мережі.
Виконуючи на роялі чергову композицію, Елтон Джон зауважив серед слухачів дівчину з українським прапором. Він зупинив гру і показав на неї присутнім. Українка підняла стяг вище.
Слухачі почали аплодувати та фотографувати символічний момент.
- Елтон Джон був учасником акції Stand up for Ukraine, коли зірки зі всього світу закликали допомагати українським біженцям.
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