Емоційний інтелект: що це таке та навіщо його розвивати

Емоційний інтелект (ЕІ) - це ключова складова нашого загального інтелекту, що визначає здатність розуміти, сприймати і управляти своїми власними емоціями, а також емоціями інших людей. Він впливає на нашу соціальну взаємодію, стосунки, прийняття рішень і навіть наш успіх у різних сферах життя.

Поняття емоційного інтелекту було вперше згадано в роботах Майкла Белдока в 60-х роках двадцятого століття. Однак, чітко сформульоване та популяризовано це поняття Деніелем Гоулманом у 1995 році, американським психологом та журналістом. Гоулман представив цей термін в однойменній книзі "Емоційний інтелект". В своїй роботі він розглядає питання важливості розвитку емоційного інтелекту, а також його впливу на успіх у різних аспектах життя, включаючи особисті стосунки та професійну кар'єру.

Емоційний інтелект стає все важливішим у сучасному світі, де міжособистісна взаємодія та комунікація грають вирішальну роль. Вміння розуміти, контролювати та виражати емоції не тільки покращує відносини з близькими, але й допомагає краще розуміти самих себе та досягати успіху в професійній сфері. Поняття «емоційний інтелект» (ЕІ) також інколи визначають як "коефіцієнт емоційності" (EQ).

Чому важливо розвивати рівень емоційного інтелекту?

Високий рівень емоційного інтелекту приносить багато переваг і користі в різних аспектах життя. Так, люди з високим EQ зазвичай краще розуміють емоції інших і можуть співчувати їм. Це сприяє покращенню відносин, розв'язанню конфліктів і підвищенню загального рівня спілкування. Вони легше справляються зі стресом та труднощами, оскільки вміють розпізнавати та керувати своїми власними емоціями. Тому зазвичай, це вирізняє їх за здатністю швидше адаптуватися до негативних ситуацій.

Сьогодні, для всіх стало зрозуміло, що для досягнення успіху, не обов’язково бути найрозумнішим. Інколи, люди з високим IQ мають негаразди в соціальній або професійній сферах. Високий рівень EQ допомагає ефективно розбиратися в конфліктах, розвивати відносини і зберігати позитивне спілкування з іншими.

Також, високий емоційний інтелект, обумовлює більш розвинену самосвідомість, що допомагає розвивати людині свій потенціал і відчувати більше задоволення від життя. Відповідно до даних дослідження Емі Чан, Джозефа Каррочі та Пітера Капуті, існує певна залежність між коефіцієнтом емоційності та рівнем задоволеністю життям. Так, чим вищий у людини цей коефіцієнт, ти більше вона задоволена своїм життя, - дані Researchgate.

Ви будете приймати не лише збалансовані та обґрунтовані вирішення для себе, а також краще враховувати потреби і бажання всіх зацікавлених сторін.

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Що потрібно для того, щоб розвинути коефіцієнт емоційності?

Деніел Гоулман визначив п'ять основних елементів емоційного інтелекту (EQ), які сприяють соціальному та емоційному успіху:

Самосвідомість (Self-Awareness) Саморегулювання або самоконтроль (Self-Regulation) Соціальна свідомість/навички (Social Awareness) Міжособистісна взаємодія або емпатія (Relationship Management) Мотивація (Motivation)

Саме ці складові є ключовими для розвитку емоційного інтелекту. Ніколи не пізно почати виховувати та розвивати в собі ці навички. Даний процес може тривати протягом життя, в цьому питанні не варто зупинитися на досягнутому. Потрібно завжди прагнути до покращення своєї емоційної стійкості.

Самосвідомість

Це здатність розпізнавати та розуміти свої власні емоції, почуття, сильні та слабкі сторони. Самосвідомість дозволяє вам бути об'єктивним щодо свого стану, допомагає визначити, що вас турбує, і допомагає краще керувати своїми емоціями.

Наприклад, ми часто можемо сплутати відчуття тривоги зі страхом, чи злістю. Або, люди плутають відчуття кохання з тимчасовою захопленістю. Однак, ми маємо навчитись чітко розпізнавати власні почуття. Коли ми точно можемо ідентифікувати свої емоції, лише тоді, ми в силах їх контролювати.

Заведіть щоденник та аналізуйте свої записи, спостерігайте за змінами. Спробуйте якийсь час цілеспрямовано звертати увагу саме на свої почуття. Наприклад, відчули радість, - на хвилинку зупиніться та проговоріть про себе: «Я зараз радію». Помічайте ці емоції, а також те, що у вас їх викликає. Теж саме спробуйте з іншими людьми, підмічайте їх емоції та зміни в настрої.

Саморегулювання або самоконтроль

Дане вміння показує вашу здатність керувати емоціями та реакціями у стресових ситуаціях. Саморегуляція допомагає уникати необдуманих рішень, реагувати з розсудливістю та спокоєм, а також керувати своєю реакцією на негативні події.

Є кілька порад як можна розвивати навички самоконтролю. По-перше, спробуйте розбирати стресові чи критичні ситуації, коли ви вже заспокоїлись. Це потрібно для того, щоб більш глибоко зрозуміти себе та краще проаналізувати ситуацію.

По-друге, дайте собі пару секунд, аби прийти до тями та не гарячкувати. Використовуйте 10-бальну систему оцінки власних емоції. Сфокусуйтесь на відчуттях і спробуйте зрозуміти наскільки для вас дане питання критичне. Можливо, протягом цих 5-10 секунд ви зрозумієте, що питання не є таким «гострим» саме для вас і ви його оцінююте в 3 бали. Тоді ваша реакція і відповідь будуть більш спокійні та обґрунтовані.

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Соціальна свідомість

Це здатність розуміти емоції та потреби інших людей для покращення взаємодії в соціумі. Включає в себе вміння чути співрозмовників, розуміти їхні точки зору та відчувати їхні емоції. Соціальна свідомість допомагає покращити міжособистісні відносини і сприяє розвитку взаємин, розуміючи чітко їх мету та цілі.

Головною ціллю емоційного інтелекту є краще розуміння людей для ефективної взаємодії, а також побудова власної стабільної поведінки. Цього можна досягти, ретельно оцінюючи здібності та обмеження оточуючих, уникаючи впливу загальних стереотипів. Ви не маєте ставити себе у ролі інструменту вираження чужих емоцій та поведінки.

Міжособистісна взаємодія або емпатія

Емпатія - це вміння розуміти емоції інших людей та правильно на них реагувати. Включає в себе навички спілкування, розв'язання конфліктів, керування командою та побудову сильних міжособистісних зв'язків.

Вміння зчитувати невербальні знаки та правильно акцентувати увагу на головному, потребує постійного розвитку навичок комунікації. Ви маєте навчитись уважно слухати співрозмовника та дати йому в повній мірі виразити свою думку. Якщо ви маєте протилежний погляд на певні речі, спробуйте донести свою думку, поставивши співрозмовника на ваше місце.

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Мотивація

Це ваша внутрішня енергія, свого роду двигун, що допомагає рухатись до поставлених цілей, навіть у важкі часи. Самомотивація допомагає визначити правильні цілі, зберігати віру в себе і випереджати втому та розчарування.

Емоційна складова дуже важлива, тому не забувайте відстежувати свої результати та підмічати емоції, які ви отримали під час досягнення певних цілей. Підґрунтям для мотивації слугують також наші цінності. Тому спробуйте знайти час та проаналізуйте їх більш детально.