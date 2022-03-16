"Енергетичний безвіз": Україна синхронізувалася з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



"Це і є той самий "енергетичний безвіз" із ЄС, над яким ми працювали не один рік. У день початку війни з Росією ми остаточно від’єдналися від енергетичної системи країни-агресора та Білорусі. Сьогодні — приєднались до європейської енергомережі. Наша енергосистема тепер стане більш стабільною та стійкою до викликів. Ми зможемо отримувати електроенергією та зберегти нашу енергосистему навіть у разі подальших пошкоджень агресором нашої енергетичної інфраструктури", - написав Шмигаль.



За словами прем'єр-міністра, це історичний день для енергетики України.



"Ми стаємо енергетично незалежними. Це історичний день для енергетики нашої країни. Дякую команді Міністерства енергетики, Укренерго, працівникам підприємств генерації, які професійно зробили свою роботу. Окремо хочу подякувати лідерам країн Європи, які прийняли політичне рішення щодо синхронізації. Україна стає частиною Європи в усіх сферах, і я вірю, що незабаром ми станемо повноправними членами Європейського Союзу", - йдеться у заяві Дениса Шмигаля.



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