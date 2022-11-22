Про це глава держави повідомив у телеграмі.

Він зазначив, що забезпечення роботи енергетичної інфраструктури взимку буде нелегким, проте Україна впорається з цим.

"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про ситуацію на фронті доповіли Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків. Розглянули три ключові питання. Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими. Вона не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами", - пише президент.

Президент Володимир Зеленський закликав жителів регіонів, де найбільше складнощів з електроенергією, намагатися обмежувати особисте використання електрики, а бізнес бути ощадливим.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb