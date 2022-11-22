Енергетика і забезпечення війська зброєю. Зеленський провів засідання ставки Головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання ставки Головнокомандувача, де обговорив безпеку енергетичної інфраструктури та забезпечення українських військових
Про це глава держави повідомив у телеграмі.
Він зазначив, що забезпечення роботи енергетичної інфраструктури взимку буде нелегким, проте Україна впорається з цим.
"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про ситуацію на фронті доповіли Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків. Розглянули три ключові питання. Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими. Вона не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами", - пише президент.
- Президент Володимир Зеленський закликав жителів регіонів, де найбільше складнощів з електроенергією, намагатися обмежувати особисте використання електрики, а бізнес бути ощадливим.
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