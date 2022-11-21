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Зеленський закликав українців раціонально споживати електроенергію й бути ощадливими

21 листопада, 2022 понедiлок
22:34
Економіка

Президент Володимир Зеленський закликав жителів регіонів, де найбільше складнощів з електроенергією, намагатися обмежувати особисте використання електрики, а бізнес бути ощадливим

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні 21 листопада.

"Сьогодні нашим енергетикам довелося застосувати не тільки стабілізаційні відключення електрики, а й позапланові. Це викликано більшим рівнем споживання, ніж країна може забезпечити в цей час. Тому хочу зараз звернутися до всіх представників обласної влади та місцевих громад: будь ласка, не припиняйте комунікацію щодо раціонального споживання електрики", - наголосив він.

Звичайно, енергетики, комунальники, рятувальники та всі, хто залучений, працюють по максимуму. Але системна шкода нашій енергетиці від ударів російських терористів настільки значна, що всім нашим людям і бізнесу варто бути дуже ощадливими й розносити споживання по годинах доби, зауважив Зеленський.

Станом на цей вечір понеділка, 21 листопада, особливо складна ситуація в Києві та області, а також на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині, Одещині та в деяких інших містах і районах.

"Будь ласка, у тих регіонах, де найбільше складнощів день у день, і особливо в пікові години споживання, намагайтесь обмежувати особисте використання електрики. Звичайно, має бути дуже ощадливий підхід і в публічних місцях", - додав він.

  • Наразі фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб скоротити планові відключення світла. У ДТЕК планують, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж 1-2 години.

  • Українці, ймовірно, житимуть у режимі постійних відключень світла до кінця березня наступного року, каже гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

  • За даними Укренерго, у вівторок, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення електроенергії.

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