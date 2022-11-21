Відключення електроенергії в Україні: де застосовуватимуть планові графіки 22 листопада
У вівторок, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення електроенергії
Про це повідомляють в Укренерго.
У відомстві наголошують, що фахівці продовжують робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення у домівках українців.
"Українська енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність", - йдеться в повідомленні.
Графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти тут.
В Укренерго додають, що не відключають конкретні будинки, вулиці чи міста, а надають обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.
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Наразі фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб скоротити планові відключення світла. У ДТЕК планують, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж 1-2 години.
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Українці, ймовірно, житимуть у режимі постійних відключень світла до кінця березня наступного року, каже гендиректор YASNO Сергій Коваленко.
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