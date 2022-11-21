Про це повідомляють в Укренерго.

У відомстві наголошують, що фахівці продовжують робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення у домівках українців.

"Українська енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність", - йдеться в повідомленні.

Графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти тут.

В Укренерго додають, що не відключають конкретні будинки, вулиці чи міста, а надають обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.

Наразі фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб скоротити планові відключення світла. У ДТЕК планують, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж 1-2 години.

Українці, ймовірно, житимуть у режимі постійних відключень світла до кінця березня наступного року, каже гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

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