Про це у Facebook повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, якщо нових атак на енергетичну інфраструктуру не буде, відключення стануть менш тривалими.

"Базовий сценарій такий: якщо нових атак на енергомережу не буде, то за нинішніх умов генерації електронергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні. Це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими", - написав Коваленко.

Якщо нових атак не буде, повернеться попередній рівень генерації електроенергії

"Тоді ми, цілком імовірно, будемо мати вдосталь електроенергії, так що зможемо відмовитися від відключень взагалі", - зазначив гендиректор YASNO.

Якщо ж окупанти битимуть знову і мережа буде пошкоджена ще більше, "доведеться задіювати не лише погодинні стабілізаційні відключення, але і екстрені, за яких світла може не бути дуже тривалий час".

Коваленко наголосив, що українцям слід бути готовими до різних варіантів, навіть до найгірших.

Сьогодні, 21 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України застосовують планові відключення електроенергії.

Наразі фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб скоротити планові відключення світла. У ДТЕК планують, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж 1-2 години.

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