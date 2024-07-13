Бізнес втратить 26 млрд грн через впровадження єдиного тарифу на розподіл електроенергії, - експерт Трохимець
Ініціатива Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо встановлення уніфікованого тарифу на розподіл електрики замість діючого розділення за класами напруги негативно вплине на економіку
Про це повідомляє “Дзеркало тижня” із посиланням на думку віце-президента з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександа Трохимця.
За словами аналітика, НКРЕКП почала досліджувати нові шляхи введення уніфікованого тарифу на розподіл електрики.
“Наразі тариф розбитий на тариф для споживачів з 1-м класом напруги, а це велика промисловість, та за 2-м класом напруги – решта споживачів. Він розділений, бо для постачання електрики великим підприємствам використовується набагато менше інфраструктури і втрати електроенергії значно менші. Тоді як тариф для 2-го класу дозволяє покрити витрати на доставку електрики населенню та малому бізнесу", – наголосив експерт.
Встановлення єдиного тарифу для обох груп споживачів, пояснює Трохимець, призведе до того, що тариф на розподіл для промисловості збільшиться у 5 разів, у свою чергу це спричинить зростання витрат промисловості на понад 26 млрд грн.
“У спробі допомогти малому бізнесу завдається удар по великій промисловості, яка формує держбюджет. Це матиме вкрай негативний вплив на економіку країни, що воює. Сподіваюся, що НКРЕКП не прийме такого рішення, яке суперечить європейським правилам, які Україна активно інтегрує у свою енергетику", – додав він.
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Раніше об'єднання підприємств "Укрметалургпром" закликало НКРЕКП не допустити уніфікації тарифів на послуги з розподілу електроенергії. За думкою асоціації металургів, це рішення буде дискримінаційним щодо великих промислових споживачів і суперечитиме практиці тарифоутворення в ЄС.
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