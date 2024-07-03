Директор енергопрограм Центру Разумкова проаналізував перспективи відновлення енергетики до початку опалювального сезону
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що імпорт електроенергії дещо зменшить проблеми, але основні труднощі з дефіцитом залишатимуться
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Збільшити імпорт електроенергії технічно можливо. Сподіваюсь, що це буде зроблено. Дійсно, імпорт нам серйозно допомагає. Якби не було імпорту, ситуація була б набагато гіршою. Тому імпорт – це одна з опцій, яка може допомогти. Але ключові проблеми він не вирішить", - пояснив Омельченко.
За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова, імпорт електроенергії дещо зменшить проблеми, але основні труднощі з дефіцитом залишатимуться.
"Потрібно чітко розуміти, що відремонтувати зруйновані 9 ГВт за останні 3,5 місяці практично неможливо до початку опалювального сезону. Максимум, що можна відновити – це 2 ГВт теплової генерації та 1 ГВт гідрогенерації", - додав Омельченко.
- 1 липня Укренерго назвало 4 фактори, що впливають на тривалість відключень електроенергії.
- Також голова Держенергонагляду Руслан Слободян заявив, що в Україні внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину планують відновити до зими.
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