Укренерго назвало 4 фактори, що впливають на тривалість відключень електроенергії

Про це повідомляє Укренерго.

Він назвав 4 фактори, які впливають на тривалість вимкнень світла. Зокрема це регулярні обстріли та збільшене навантаження на енергосистему через спекотну погоду.

"Обстріли тривають. І відбуваються, на жаль, досить регулярно. Також – це спека. І той факт, що надворі така висока температура, він впливає на збільшення споживання. У нас зараз середнє споживання за добу суттєво є вищим, за те, що було 2-3 тижні тому", - сказав Кудрицький.

Також він зауважив, що через спеку в Європі, сусідні країни не можуть ділитися електроенергією з Україною.

"Третій фактор, який треба відзначити, це те, що у наших сусідів, в європейських країнах, також у зв’язку з цією спекою і збільшеним споживанням – знижені можливості ділитися з нами електроенергією. Тобто імпорт електроенергії з європейських країн зараз, скажімо так, не перебуває на максимальних позначках через те, що у сусідніх країнах немає багато вільного ресурсу для того, щоб його експортувати в Україну і допомогти тим самим збалансувати українську енергосистему", - пояснив голова Укренерго.

Ще однією причиною є ремонти електростанцій, які необхідно провести в рамках підготовки до зими.

"Ну, і продовжується літня ремонтна кампанія на досить великій кількості електростанцій. Ця ремонтна кампанія потрібна для того, щоб ми взимку мали максимум можливої доступної потужності наших електростанцій, зокрема - атомних", - додав Володимир Кудрицький.