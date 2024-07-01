Укренерго назвало 4 фактори, що впливають на тривалість відключень електроенергії
Голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що наразі среднє споживання електроенергії за добу суттєво перевищує показники, які були 2-3 тижні тому
Про це повідомляє Укренерго.
Він назвав 4 фактори, які впливають на тривалість вимкнень світла. Зокрема це регулярні обстріли та збільшене навантаження на енергосистему через спекотну погоду.
"Обстріли тривають. І відбуваються, на жаль, досить регулярно. Також – це спека. І той факт, що надворі така висока температура, він впливає на збільшення споживання. У нас зараз середнє споживання за добу суттєво є вищим, за те, що було 2-3 тижні тому", - сказав Кудрицький.
Також він зауважив, що через спеку в Європі, сусідні країни не можуть ділитися електроенергією з Україною.
"Третій фактор, який треба відзначити, це те, що у наших сусідів, в європейських країнах, також у зв’язку з цією спекою і збільшеним споживанням – знижені можливості ділитися з нами електроенергією. Тобто імпорт електроенергії з європейських країн зараз, скажімо так, не перебуває на максимальних позначках через те, що у сусідніх країнах немає багато вільного ресурсу для того, щоб його експортувати в Україну і допомогти тим самим збалансувати українську енергосистему", - пояснив голова Укренерго.
Ще однією причиною є ремонти електростанцій, які необхідно провести в рамках підготовки до зими.
"Ну, і продовжується літня ремонтна кампанія на досить великій кількості електростанцій. Ця ремонтна кампанія потрібна для того, щоб ми взимку мали максимум можливої доступної потужності наших електростанцій, зокрема - атомних", - додав Володимир Кудрицький.
- 2 липня в Україні протягом усієї доби діятимуть графіки вимкнення електроенергії. Обленерго відключатимуть світло у трьох черг одночасно.
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