Вимикатимуть три черги одночасно: графіки відключень електроенергії 2 липня діятимуть упродовж усієї доби
У вівторок, 2 липня, в Україні протягом усієї доби діятимуть графіки вимкнення електроенергії. Обленерго відключатимуть світло у тьох черг одночасно
Про це повідомляє Укренерго.
Там зазначили, що причиноє є надмірне споживання електроенергії через спеку.
"2 липня обленерго будуть задіювати три черги відключень одночасно упродовж всієї доби. Причина – значне зростання енергоспоживання через спеку. Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах", - йдеться у повідомленні.
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