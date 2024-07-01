Вимикатимуть три черги одночасно: графіки відключень електроенергії 2 липня діятимуть упродовж усієї доби

Про це повідомляє Укренерго.

Там зазначили, що причиноє є надмірне споживання електроенергії через спеку.

"2 липня обленерго будуть задіювати три черги відключень одночасно упродовж всієї доби. Причина – значне зростання енергоспоживання через спеку. Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах", - йдеться у повідомленні.



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