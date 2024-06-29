Скільки годин на добу не буде світла взимку: з'явився "базовий прогноз" від гендиректора Yasno

Про це розповів генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в інтерв'ю Delo.ua.

За його словами, 5-6 годин зі світлом на добу взимку - досить вірогідний сценарій. Проте він зазначив, що будь-який прогноз ґрунтується на припущеннях.

"Якщо чесно, то реальні прогнози треба робити наприкінці серпня. Щоб зробити прогнози стосовно годин зі світлом, нам треба спрогнозувати дефіцит. Для цього треба знати яким буде очікуване споживання і якою буде генерація", - розповів Коваленко.

Він додав, що до початку осені запрацює частина енергоблоків АЕС, які наразі на ремонті, і виробіток електроенергії буде більшим, ніж сьогодні. Також йдуть роботи з відновлення гідроелектростанцій і ТЕС - якусь частину генерації зможуть повернути в систему.

До того ж Коваленко наголосив на імпорті. Зараз Україна може максимально імпортувати 1,7 ГВт. Йдуть розмови про можливість розширення пропускної спроможності до 2 ГВт і більше.

На думку гендиректора з великою ймовірністю генерація збільшиться. Якщо не враховувати обстріли, які можуть внести корективи. Проте взимку споживання в країні найбільше. Враховуючи це, Коваленко вважає, що узимку в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35%.

"Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім залишки розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит становить 50%. Тобто базовий прогноз - 12 годин без світла. Може бути гірше, якщо не відновлять зруйновані потужності та не домовляться про імпорт. Може бути краще, якщо відновлять все заплановане і ще температура буде сприятлива", - додав Сергій Коваленко.