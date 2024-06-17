"Можемо сидіти 6-7 годин зі світлом": в Yasno спрогнозували ситуацію з відключеннями взимку
Цієї зими українці можуть отримувати по 6-7 годин світла на день, оскільки існує ймовірність дефіциту електроенергії до 35%
Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що дефіцит електроенергії існуватиме, проте наразі невідомо, які будуть його обсяги. За його словами, такі цифри будуть зрозумілі у серпні.
"Дуже важко прогнозувати зиму, тому що зараз літо і незрозуміло, з якою генерацією ми вийдемо на опалювальний сезон. Ми точно знаємо, що зимовий пік досить великий. Якщо генерація плюс можливості по імпорту залишаться на тому ж рівні, як є, то дефіцит буде сягати під 35%. Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо дійсно сидіти 6-7 годин зі світлом. Але це треба вже в серпні обговорювати, тому що буде зрозуміло, які в нас можливості по імпорту і скільки ми встигнемо відновити генерації", - сказав Коваленко.
Водночас гендиректор Yasno наголосив на необхідності готовності бізнесу й побутовим споживачам до дефіциту електроенергії.
"Як можна до нього приготуватися? Це альтернативні варіанти життя. Починаючи від батарей, батарейок різного формату, і закінчуючи генерацією, яка може бути. Якщо є можливість — сонячні панелі, інвертори, батареї, генератори й таке інше", - додав він.
- 13 червня повідомлялось, що якщо російська армія продовжить атакувати українську енергосистему, то українці можуть проводити без світла і теплопостачання до 20 годин на добу.
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