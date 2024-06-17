"Можемо сидіти 6-7 годин зі світлом": в Yasno спрогнозували ситуацію з відключеннями взимку

Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що дефіцит електроенергії існуватиме, проте наразі невідомо, які будуть його обсяги. За його словами, такі цифри будуть зрозумілі у серпні.

"Дуже важко прогнозувати зиму, тому що зараз літо і незрозуміло, з якою генерацією ми вийдемо на опалювальний сезон. Ми точно знаємо, що зимовий пік досить великий. Якщо генерація плюс можливості по імпорту залишаться на тому ж рівні, як є, то дефіцит буде сягати під 35%. Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо дійсно сидіти 6-7 годин зі світлом. Але це треба вже в серпні обговорювати, тому що буде зрозуміло, які в нас можливості по імпорту і скільки ми встигнемо відновити генерації", - сказав Коваленко.

Водночас гендиректор Yasno наголосив на необхідності готовності бізнесу й побутовим споживачам до дефіциту електроенергії.

"Як можна до нього приготуватися? Це альтернативні варіанти життя. Починаючи від батарей, батарейок різного формату, і закінчуючи генерацією, яка може бути. Якщо є можливість — сонячні панелі, інвертори, батареї, генератори й таке інше", - додав він.