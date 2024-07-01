Дніпропетровщина просить уряд не вимикати світло для споживачів прифронтових громад

Про це 1 липня повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням забезпечити пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження та не застосовувати графіки погодинних відключень споживачів електричної енергії в населених пунктах Дніпропетровської області, розташованих на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії й населених пунктах, наближених до таких територій", - написав він.

За його словами, йдеться передусім про Нікополь і громади Нікопольського району, які перебувають під щоденними ворожими обстрілами.

"Гуманітарна ситуація в тамтешніх громадах дуже важка: люди мають проблеми не лише зі світлом, але й з водопостачанням, звʼязком і належним оповіщенням про небезпеку обстрілів із боку російських окупаційних військ", - зазначив посадовець.

Він наголосив, що прифронтові громади Дніпропетровської області зараз не споживають багато електроенергії.

"Тому вважаю, що там можуть не застосовуватися графіки погодинних відключень. Це допоможе нашим людям, які перебувають під постійним тиском ворога", - підкреслив Лукашук і висловив сподівання, що питання буде вирішене найближчим часом.