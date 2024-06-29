Коли 30 червня слід чекати найбільших відключень світла: подробиці

Про це повідомляє Укренерго.

"Завтра, 30 червня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби. З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго додали, що актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатися на сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах.

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